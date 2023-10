To był jubileusz pełen wspomnień i wzruszeń. Słupska „trójka” świętowała 50. urodziny [ZDJĘCIA]

Już pół wieku Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupsku kształci kolejne pokolenia młodzieży. Taki jubileusz trzeba było uczcić. Najlepiej w doborowym gronie. Na uroczystość z okazji 50. urodzin szkoły zaproszono zatem nie tylko lokalne władze, uczniów i nauczycieli, ale też absolwentów, czy byłych pracowników i dyrektorów. Wróciły wspomnienia, bo gościom udostępniono szkolne kroniki, zdjęcia i zapiski.

- Przez te 50 lat szkoła była świadkiem różnych przemian - społecznych, politycznych, technologicznych. I w cudowny sposób, w każdym momencie swego istnienia, potrafiła się dostosować do panujących warunków – mówiła Marzena Wolska, dyrektor SP3. - Chylę czoła przed wszystkimi byłymi pracownikami szkoły i nauczycielami, którzy stworzyli dla nas fundamenty, abyśmy my teraz mogli te szkołę rozwijać. Byłe czasy i obecne łączy jedno – naszej szkoły nie byłoby, gdyby nie ludzie. Dziękuję wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły – byłym i obecnym. Ale szkoła nie istniałaby też bez rodziców. Nasi rodzice „trójkowi” są wyjątkowi. To dzięki nim przez rok mojej działalności udało się stworzyć wiele. Wraz z rodzicami staramy się zbudować przestrzeń godną ucznia. Przestrzeń, która będzie dobra, bezpieczna i wartościowa.