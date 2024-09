To były pijane wakacje. Podsumowanie dwóch miesięcy na drogach Słupska i powiatu słupskiego

Wakacje były dla słupskich policjantów czasem wytężonej i intensywnej pracy. Podczas codziennej służby funkcjonariusze reagowali na wszystkie nieprawidłowości w ruchu drogowym i dbali o to, aby na drogach Słupska i powiatu słupskiego było bezpiecznie.

- Tylko w trakcie wakacji, które rozpoczęły się 22 czerwca policjanci przeprowadzili ponad 4700 kontroli, a 2600 prowadzonych było wobec osób, które nie stosowały się do przepisów ruchu drogowego - mówi Jakub Bagiński, oficer prasowy słupskiej policji. - Blisko 1700 z nich dotyczyło lekceważenia ograniczeń prędkości, a kierowcy, którzy w obszarze zabudowanym przekroczyli prędkość o więcej niż 51 km/h, zgodnie z obowiązującymi przepisami stracili uprawnienia na 3 miesiące. Podczas tegorocznych wakacji policjanci zatrzymali uprawnienia do kierowania 65 kierowcom. Mundurowi interweniowali wobec 43 kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę pomimo tego, że spożywali wcześniej alkohol oraz 6, którzy kierowali mając w organizmie inne zabronione substancje. 10 interwencji dotyczyło kierujących rowerami i hulajnogami elektrycznymi. Podczas wakacji policjanci pracowali na miejscu 512 kolizji i 34 wypadków. Niestety w tym czasie dochodziło również do najtragiczniejszych w skutkach zdarzeń. Od 22 czerwca na drogach naszego powiatu doszło do trzech wypadków, w których śmierć poniosło trzech motocyklistów.