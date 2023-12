To cud, że nie było tam ludzi. Pijany kierowca w Ustce rozwalił sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych

Policjanci sporządzili dokumentację procesową z tego zdarzenia. - 48-latek odpowie w najbliższym czasie za kierowanie w stanie nietrzeźwości, za co grozi mu teraz do 3 lat pozbawienia wolności. Nie uniknie również odpowiedzialności za spowodowanie kolizji drogowej - mówi rzecznik policji.

Policjanci przypominają, że zimą, gdy na drogach zalega śnieg lub lód, każdy manewr wyprzedzenia lub wymijania może być niebezpieczny. Pamiętajmy, że żaden, nawet najbardziej nowoczesny system hamowania, nie uchroni nas przed "szklanką" na drodze.

- Przypominamy, że jeśli jesteśmy uczestnikami kolizji, zgodnie z przepisami musimy usunąć auta z jezdni tak, by nie tamowały ruchu. Niestety wielu kierowców o tym zapomina. Samochody pozostawiamy na drodze tylko w sytuacji, gdy dojdzie do wypadku, czyli są osoby ranne lub zabite - mówią policjanci. - Apelujemy do kierowców, by szczególnie uważali na pieszych. Z dużym wyprzedzeniem rozpoczynajmy hamowanie przed przejściami. Pamiętajmy, że na chodnikach i przejściach dla pieszych może być ślisko. Zejście z pasów może więc zajmować więcej czasu, nietrudno też o poślizgnięcie się i upadek, często wprost pod nadjeżdżający samochód.