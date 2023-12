Tradycyjne kolędowanie na słupskim jarmarku. Wyjątkowy występ zespołu Michalove

Osłodę przyniosły miody z lokalnych pasiek i stoiska z tematycznymi łakociami. Swoje świąteczne prace wystawią m.in. podopieczni słupskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Niektórzy wystawcy przyjechali do Słupska nawet z Gdańska i Podlasia. Stanęła również zagroda św. Mikołaja, gdzie dzieci mogły sobie zrobić zdjęcie i wziąć udział w przygotowanych animacjach. Zakończeniem jarmarku i jednocześnie początkiem ścisłego okresu świątecznego było tradycyjne przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju, które przywędrowało do słupskich harcerzy z Zakopanego.

Głównym punktem programu niedzielnej odsłony jarmarku były występy artystyczne połączone ze wspólnym kolędowaniem. O świąteczny nastrój na ulicy Nowobramskiej zadbał zespół Michalove. Wystarczył jeden utwór, by przyciągnąć do sceny zaciekawioną publiczność. Trio rodem z pomorskiego Michałowa zachwyciło unikalnym wykonem tradycyjnych kolęd.

- Jesteśmy zespołem grającym i śpiewającym muzykę tradycyjną – ukraińską i polską. Dziś występujemy z repertuarem kolędniczym. Zagraliśmy to, co praktykujemy od kilku lat, czyli kolędowanie od domu do domu w naszych okolicach. To jest kolędowanie, w którym jest gwiazda, jest tur, są aniołki, jest diabeł, jest śmierć – wymienia Jakub Bryzgalski, członek zespołu Michalove. - Dziś jesteśmy w okrojonym składzie, ale gramy utwory właśnie z takiego kolędowania. To są kolędy tradycyjne i pastorałki. Cieszymy się, że ta muzyka tradycyjna, która jest naszą pasją trafia w przestrzenie, w których kiedyś bywała – dodaje.