Trwa druga tura wyborów samorządowych. Słupszczanie wybierają prezydenta [ZDJĘCIA]

Podobnie jak w pierwszej turze, w lokalach wyborczych kartę do głosowania otrzymać można niemal natychmiast. Frekwencja na godzinę 12 wyniosła w Słupsku 9,03 proc. To znacznie mniej w porównaniu do pierwszej tury, kiedy w południe do urn poszło 14,62 proc. osób uprawnionych do głosowania.

Podobnie jest w niektórych gminach powiatu słupskiego, gdzie pierwsza tura wyborów nie przyniosła rozstrzygnięcia, bo żaden z kandydatów nie otrzymał więcej niż 50 proc. głosów. Dogrywka potrzebna jest w gminie Dębnica Kaszubska, Damnica i Ustka.

Na razie wybory przebiegają bez problemów, choć w niektórych miejscach w kraju dochodziło do incydentów.

- Druga tura wyborów samorządowych przebiega w spokojnej atmosferze, ale zdarzają się incydenty; doszło do 76 przestępstw i 55 wykroczeń - powiedział przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak podczas niedzielnej konferencji.