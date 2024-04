Trwa głosowanie w II turze wyborów samorządowych w Słupsku i regionie (RELACJA NA ŻYWO)

W tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje o przebiegu II tury wyborów samorządowych 2024 w Słupsku oraz regionie. Będziemy informować o frekwencji. Zapraszamy na dzień wyborczy z GP24.PL.

•7:00

W niedzielę o godz. 7 rozpoczęło się głosowanie w wyborach samorządowych, w których zostanie wybrany między innymi prezydent Słupska. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza. Do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument tożsamości; dokument pozwoli na znalezienie wyborcy w spisie i dopuści go do głosowania.

•8:00

Jak głosować? Mieszkańcy Słupska, którzy wzięli udział w wyborach parlamentarnych nie będą mieli problemu z trafieniem do lokali wyborczych – będą się one bowiem znajdować w tych samych lokalizacjach, co w I turze wyborów samorządowych. W Słupsku obwodów głosowania jest 47 – cztery z nich to obwody zamknięte, czyli Areszt Śledczy, dwa słupskie szpitale i Dom Pomocy Społecznej.

Wybory samorządowe 2024. Jak głosować w drugiej turze?