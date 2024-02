Trwa rekrutacja do Letniej Szkoły Języka Kaszubskiego. Można się zapisać

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie organizuje X edycję Letniej Szkoły Języka Kaszubskiego, Kultury i Historii Kaszub, która odbędzie się w dniach 1-14 lipca w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym w Wieżycy.

- To efektywny kurs, podczas którego - dzięki połączeniu wiedzy teoretycznej i warsztatowej - można doskonalić swoje kompetencje językowe i zagłębić się w żywej kulturze kaszubskiej - mówią organizatorzy kursu. - To rzadka okazja, aby poznać język kaszubski od podstaw, bądź doszlifować jego znajomość pod okiem profesjonalnej kadry. Osoba biorąca udział w kursie będzie miała możliwość dołączyć do grupy początkującej, gdzie jest sposobność nauki języka od podstaw, lub do grupy o stopniu zaawansowanym.

W ramach 2 tygodni przewidziane są liczne warsztaty, projekcje filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi zaangażowanymi w rozwój kaszubszczyzny jak i wycieczki, gdzie uczestnicy poznają niezwykłą i wyjątkową kulturę, historię i tradycję regionu. Zapisy trwają do 14 czerwca. Formularz zgłoszeniowy należy wysyłać na adres [email protected]