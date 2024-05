Trwa rekrutacja na dobrego sąsiada. Słupscy seniorzy poszukują wsparcia

Z usług sąsiedzkich realizowanych w ramach ministerialnego programu „Korpus Wsparcia Seniorów” mogą skorzystać słupscy seniorzy powyżej 60. roku życia, którzy są osobami samotnymi i z powodu wieku oraz stanu zdrowia wymagają pomocy innych osób, lub którym rodzina czy bliskie osoby niezamieszkujące z seniorem nie mogą zapewnić wsparcia.

Senior w potrzebie może wskazać osobę zamieszkującą w bliskiej odległości, która świadczyć będzie pomoc. „Sąsiad” musi być pełnoletni, niespokrewniony z seniorem oraz zdolny do pełnienia szeregu obowiązków. Zalicza się do nich robienie zakupów, przygotowywanie i podawanie posiłków, sprzątanie, pranie, zmywanie naczyń, palenie w piecu, wykupowanie leków z apteki.

To wszystko nie za darmo – „sąsiad”, który zdecyduje się wziąć udział w akcji pomocowej, z tytułu świadczenia usług otrzyma umowę zlecenie i wynagrodzenie. Senior ponosi odpłatność, która zależeć będzie od posiadanych dochodów, zakresu czynności i przyznanego pakietu godzin. Jednak seniorzy o najniższych dochodach za pomoc nie zapłacą ani złotówki.