Trzy miesiące aresztu dla podejrzanego o zabójstwo w Słupsku

Zbrodnia miała miejsce w mieszkaniu przy ulicy Poniatowskiego w Słupsku, którego lokatorem był brat właścicielki – 59-letni Leszek W. Natomiast ona sama mieszka w innym mieście. W nocy z 11 na 12 września w mieszkaniu tym przebywało kilka osób. W czasie imprezy alkoholowej doszło do kłótni. Około północy 23-letni Adam W. zadał silny cios nożem w brzuch lokatorowi mieszkania, pozostawiając narzędzie zbrodni w ciele pokrzywdzonego. O godzinie 6.30 wezwał policję.

Oprócz Adama W. funkcjonariusze zatrzymali do wyjaśnienia także kobietę i mężczyznę, którzy przebywali w mieszkaniu. Osoby te miały około 3 promili alkoholu w organizmie. Po wytrzeźwieniu i przesłuchaniu zostały zwolnione. Są świadkami w tej sprawie. W środę odbyła się sekcja zwłok. Narzędzie zbrodni zabezpieczono do badań. Adamowi W. przedstawiono zarzut zabójstwa.

- Zarzuciliśmy podejrzanemu to, że w nocy z 11 na 12 września w mieszkaniu przy ulicy Poniatowskiego w Słupsku, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia Leszka W., zadał mu z bardzo dużą siłą cios nożem w brzuch, w okolice nerki. Głęboka rana kłuta spowodowała niewydolność krążenia, krwotok wewnętrzny, wykrwawienie się do jamy brzusznej i w konsekwencji gwałtowną śmierć – mówi Magdalena Gadoś, słupska prokurator rejonowa. - Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.