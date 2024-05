Trzydniowy maraton egzaminów zaczynają ósmoklasiści. We wtorek język polski, potem matematyka i angielski

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. W województwie pomorskim przystąpi do niego 15 220 uczniów z 660 szkół. 890 uczniów z 245 szkół to obywatele Ukrainy.

- W Słupsku do egzaminu ósmoklasistów przystąpi 391 uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk. Wyniki poznamy 3 lipca. Mają one wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia – mówi Monika Rapacewicz, rzecznik prasowa Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Największa grupa ósmoklasistów (97,8 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z pozostałych języków obcych - francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego – przystąpi zaledwie 0,7 proc. ósmoklasistów.

Co i kiedy?

W pierwszym dniu, 14 maja, uczniowie będą pisać egzamin z języka polskiego. W drugim dniu, 15 maja, - z matematyki, 16 maja z języka obcego nowożytnego.