Tu powstają prawdziwe dzieła sztuki. Kup ozdoby świąteczne w WTZ w Bytowie (WIDEO)

To najodpowiedniejszy moment na zakup ozdób świątecznych, czy adwentowych stroików i adwentowych kalendarzy. Zarówno stroiki jak i kalendarze (z zadaniami i nie tylko) dostępne są w Warsztatach Terapii zajęciowej w Bytowie. Jeśli chcesz mieć coś wyjątkowego, niepowtarzalnego koniecznie wybierz się do siedziby WTZ przy ulicy Szarych Szeregów 3 w Bytowie. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie.

Piękne rękodzieło

Dodajmy, że podopieczni WTZ już przygotowują się do jasełek, które zaprezentują podczas świątecznego spotkania, na które zostaną zaproszeni najbliżsi, a także przyjaciele warsztatów.

Osoby niepełnosprawne kierowane są do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej na podstawie orzeczenia zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. Terapia dla nich jest prowadzona w sześciu pracowniach pod kierunkiem terapeutów, psychologa i rehabilitanta. Każda z sześciu pracowni usprawnia uczestników w innej dziedzinie. Jest stolarska, ogrodnicza, rękodzieła artystycznego, tkacko-dziewiarska, plastyczna oraz komputerowo-poligraficzna. Program terapii w pracowniach jest dostosowany do psychofizycznych możliwości uczestnika. Czas trwania zajęć w warsztacie wynosi 35 godzin tygodniowo i 7 godzin dziennie (uczestników do placówki przywozi i odwozi samochód wynajmowany przez WTZ - przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.