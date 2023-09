Ty też możesz pomóc słupskim seniorom. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poszukuje wolontariuszy dla osób starszych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku aktywnie poszukuje osób, które zechciałyby poświęć kilka godzin w tygodniu na pomoc najbardziej potrzebującym słupskim seniorom. By zostać wolontariuszem wystarczą jedynie chęci – wiek nie gra tutaj roli. Podobnie zresztą, jak predyspozycje fizyczne – choć niektóre osoby starsze potrzebują, aby ktoś zrobił im zakupy i wniósł je do mieszkania, to większość z nich pragnie tak naprawdę jednego – towarzystwa. Bo najbardziej doskwiera im samotność.

- Szukamy osób w każdym wieku – niezależnie, czy jest to osoba młodsza, student, osoba pracująca, czy też senior (obecnie nasza najstarsza wolontariuszka ma 77 lat i jest na tyle zdrowa, by pomagać dalej). Obecnie poszukujemy wolontariuszy dla 11 seniorów z różnych części Słupska – informuje Magdalena Krauze, rzecznik prasowy MOPR w Słupsku.