Tych parówek nie należy kupować i jeść. Zobacz co mają w składzie. Nie dawaj ich dzieciom. Masz takie w lodówce? 05.08.23

Parówki na śniadanie, kolację i jako przekąska. Jak często można jeść parówki?

Parówki to jedno z najpopularniejszych dań na stołach Polaków. Są tanie, można je szybko przygotować - zwłaszcza rano, kiedy każdy śpieszy się do pracy. Szybka kanapka z serem lub pomidorem do tego dwie lub trzy podgrzane na szybko w wodzie parówki i śniadanie gotowe. Niestety parówki jemy nie tylko na śniadanie ale także na kolację.