Tych pracowników nie będzie można zwolnić z pracy. Te osoby są chronione przez prawo. Oto nowe przepisy od 22 września! 28.09.2023

Zwolnienie z pracy

Zwolnienie z pracy może spotkać każdego, kto pracuje. Pracodawca może zrobić to z różnych względów: z powodu czynników zewnętrznych, złej kondycji finansowej przedsiębiorstwa czy też aktualnych warunków na rynku. Niektórzy pracownicy mogą liczyć jednak na szczególną ochronę.

Kogo nie można zwolnić?

Dnia 22 września wejdą w życie znowelizowane przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, które zapewnią pracownikom większą, a co najważniejsze, skuteczniejszą ochronę przed zwolnieniem z pracy. Jeśli zwolniony pracownik zaskarży decyzję pracodawcy do sądu, to ten poleci firmie dalsze zatrudnienie do momentu, gdy wyrok sądowy się uprawomocni.

Jak podaje Business Insider Polska: Sądy mają odmawiać udzielenia omawianego zabezpieczenia wyłącznie w sytuacji, gdy roszczenie jest bezzasadne

Pracodawca może domagać się uchylenia zabezpieczenia tylko wtedy, gdy udowodni, że po udzieleniu zabezpieczenia powstały podstawy uzasadniające zwolnienie dyscyplinarne.