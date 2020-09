Tydzień, w którym na mobilnych słupszczan czekają atrakcyjne nagrody

- Będzie to gra miejska przeznaczona dla rodzin i grup do 6 osób. Będzie 10 stacji tematycznych nawiązujących do tematyki Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. W tym roku obchodzonego pod hasłem przewodnim: „Mobilność bezemisyjna dla wszystkich” - tłumaczy Patrycja Czawłytko, prezeska CIO w Słupsku.

Nagrody to bony upominkowe na rower lub sprzęt sportowy. I miejsce: 1500 zł, II miejsce: 1000 zł, III miejsce: 500 zł. Początek imprezy w Trzech Falach o godz. 10.A stacje będą przygotowane w całym mieście.Uczestnicy będą musieli je odwiedzić.

W dniach od 16 do 20 września organizatorzy ETZT będą zachęcać mieszkańców regionu do chodzenia: do pracy, do szkoły, po zakupy itp. Dzięki specjalnej aplikacji każdy będzie mógł „zbierać kilometry”. Osoba która przejdzie najwięcej kilometrów otrzyma nagrodę główną o wartości 1500 zł do wykorzystania na zakup roweru lub sprzętu sportowego. Pozostali uczestnicy mogą liczyć na nagrody pocieszenia i drobne upominki w tym m.in. wejściówki do słupskich obiektów kulturalno-sportowych np. Trzy Fale.