Tym osobom zostanie odebrane 800+. UWAGA, sprawdź czy stracisz dodatek na dziecko. Nadchodzą ważne terminy 21.05.2024

800 plus - najważniejsze informacje o rządowym programie wsparcia Rodzina 800 plus

Program Rodzina 800 plus do rządowy program wsparcia rodzin, które zdecydowały się na posiadanie dzieci. Pierwotnie programem objęte były rodziny, które posiadały co najmniej 2 dzieci. Wówczas świadczenie wypłacane było na drugie i każde kolejne dziecko. Potem program 500 plus został rozszerzony i dziś program wspiera wszystkie polskie rodziny bez względu na to ile posiadają dzieci. Z początkiem bieżącego roku program 500 plus zamieniony został na 800 plus. Oznacza to, że w 2024 roku 800 plus dostają nawet takie rodziny, które posiadają choćby jedno dziecko. Świadczenie wypłacane jest aż do uzyskania przez dziecko pełnoletności, czyli do ukończenia przez nie 18 roku życia.