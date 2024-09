Uczniowie z regionu wrócili do szkół. Dzieci z Polski szkolne ławki będą dzielić z ukraińskimi rówieśnikami

Od nowego roku szkolnego, dzieci i młodzież z Ukrainy mieszkające w Polsce objął obowiązek edukacji. Nowe przepisy oznaczają też zmiany w wypłatach świadczenia 800 plus i „Dobry start” – środki z rządowych programów wpłyną jedynie na konta rodziców ukraińskich dzieci korzystających z polskiego systemu edukacji.

Od ogłoszenia nowych regulacji, szkoły przygotowują się na napływ obcokrajowców. Ministerstwo Edukacji Narodowej szacuje, że polskie szkoły będą musiały przyjąć nawet 80 tysięcy nowych uczniów z Ukrainy. Zmiany w przepisach, jak podaje resort, mają na celu zapewnić opiekę i bezpieczeństwo dzieciom uchodźczym, a także ułatwić im integrację z polskim społeczeństwem.

- Szkoła to miejsce, w którym nie tylko zdobywa się wiedzę, przygotowuje się do podejmowania pracy zawodowej, ale także nawiązuje relacje, poznaje potrzeby i problemy rówieśników. Dzieci z Ukrainy w polskiej szkole zachowają swoją tożsamość narodową i kulturową. Dzięki wsparciu asystentów międzykulturowych nie muszą obawiać się bariery językowej. Dzieci niechodzące do szkoły narażone są na różnego rodzaju zagrożenia, są bardziej podatne na kryminalizację i wykorzystywanie (np. do różnego rodzaju nielegalnych prac). Tym negatywnym zjawiskom musimy zapobiegać – informuje MEN.