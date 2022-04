Udane rywalizacje i medalowe zdobycze miastkowian w Sierakowicach

W zawodach na sierakowickich matach udział wzięło 111 zawodników i zawodniczek. Wszyscy uczestnicy reprezentowali dziewięć klubów. W minizapasach złoty medal zdobył Paweł Piorun w kategorii wagowej do 41 kg. Srebrne medale wywalczyli: Szymon Kozłowski (29 kg), Bartosz Rodak (38 kg). Brązowe medale zdobyli: Tola Rudnik (32 kg), Leon Brodziński (38 kg), Jan Jóźwiak (41 kg), Olgierd Kowalewski (41 kg). Inni reprezentanci klubu z Miastka znaleźli się poza podium. Oto ich lokaty: 5. Daniel Trun (32 kg), 7. Marek Kowalewski (32 kg), Wiktor Szysz (35 kg).

Miasteccy młodzicy w I Otwartych Mistrzostwach Zrzeszenia LZS swoje występy zakończyli z pięcioma medalami, w tym dwa były z najszlachetniejszego kruszczu. Ze złota cieszyli się Leon Rudnik (38 kg) i Antoni Synak (42 kg). Srebrne krążki przypadły Antoniemu Petrończakowi (35 kg) i Dawidowi Zygmuntowiczowi (52 kg). Brąz wywalczył Dawid Wiktorczyk (38 kg). W klasyfikacji klubowej ZKS Miastko wywalczył trzecie miejsce. Zwyciężyła Granica Gdańsk. Druga była Cartusia Kartuzy.

- Cieszy mnie, że udało się wystawić liczną ekipę do rywalizacji. Wszyscy moi podopieczni walczyli niezmiernie dzielnie na miarę swoich aktualnych możliwości. Każdy z nich dołożył "małą cegiełkę" do trzeciego miejsca w klasyfikacji drużynowej. Jest to dobry prognostyk na przyszłość oświadczył Kazimierz Wanke, trener i twórca sukcesów miasteckich zapasów.