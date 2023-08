Ukraińska delegacja w Słupsku. Samorządowcy szukali u nas dobrych rozwiązań na działanie miasta

- Podziwiamy obywateli Ukrainy w ich walce o swój kraj, swoje życie, swój dom. Jesteśmy też pod wrażeniem tego, że pomimo, iż nie wiemy wszyscy, kiedy wojna dobiegnie końca, oni już teraz szukają dobrych wzorców, praktyk do pracy na rzecz odbudowania miast, miejscowości, wsi, państwa. Dlatego nasi goście przyjechali, by porozmawiać, jak u nas wygląda kwestia gospodarowania odpadami, jak zajmujemy się sprawą rozbiórek budynków i wyburzeń i co z materiałami, które po nich pozostają, jak wygląda kwestia gospodarki wodno-kanalizacyjnej i innych praktycznych, realnych spraw, z którymi będą musieli zmierzyć się w przyszłości – mówiła Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydentka miasta.

- Nasze tereny są pod rosyjską okupacją 90 procent domów jest u nas zniszczona, z czego polowa jest niemożliwa do odbudowania, będzie trzeba je budować od nowa. Dziękujemy za przyjęcie nas w Słupsku, My potrzebujemy tej wiedzy To dla nas bardzo ważne informacje. Wy też mieliście zburzony kraj po II wojnie światowej, ale udało się wam go odbudować. My też wierzymy, że nam się uda – mówił POSŁUCHAJ Mikhail Kogut, zastępca mera Mariupola.

Pierwszy dzień wizyty przedstawicieli ukraińskich miast okupowanych i zniszczonych, m.in. z Mariupola, upłynął na spotkaniach m.in. z prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Słupsk - Agnieszką Zwierz oraz dyrektorką Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Katarzyną Guzewską.