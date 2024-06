Ulewa w regionie. Kilkadziesiąt interwencji straży. Najbardziej ucierpiała Ustka

- Od godziny 9.30 do 14.15 mieliśmy 25 interwencji związanych z usuwaniem skutków opadów deszczu na terenie miasta Słupska i powiatu słupskiego – informuje mł. kpt. Piotr Basarab, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. - Były to głównie podtopione ulice oraz zalane nieruchomości, zwłaszcza piwnice. Najbardziej dotknięte ulewami są miasto i gmina Ustka, miasto Słupsk oraz gminy Kępice i Damnica. Poza tym wystąpiły zalania i podtopienia lokalne. Nie odnotowano, by ktoś w związku z ulewą ucierpiał fizycznie.

W Ustce woda płynęła niektórymi ulicami jak rwąca rzeka. Nawet niewielka prędkość samochodów powodowała wodotryski, przed którymi uciekali przechodnie. Ulewny deszcz między innymi zalał mieszkanie socjalne przy ulicy Grunwaldzkiej, sklep z pamiątkami przy Marynarki Polskiej 2, ulicę Sprzymierzeńców, piwnice w hotelu Morze, także przy głównej ulicy. Ucierpiała też Biedronka przy placu Dąbrowskiego do tego stopnia, że sklep trzeba było zamknąć.