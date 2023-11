Ulica Dywizjonu 303 gotowa. Powstał długo wyczekiwany dojazd do osiedla [ZDJĘCIA]

Pojawiła się nowa nawierzchnia, chodniki i ścieżka rowerowa. Na tę inwestycję mieszkańcy słupskiego osiedla Zachód czekali od lat. Do swoich mieszkań w końcu będą mogli dojechać normalną drogą.

- Ulica Dywizjonu 303 już z nowym asfaltem na jezdni, już ze zbiornikiem retencyjnym, który pozwoli odebrać wody opadowe, z chodnikiem, ze ścieżką rowerową. W tej chwili ta inwestycja czeka już tylko na malowanie poziome i oświetlenie. Mieszkańcy ponad 100 lokali mieszkalnych przy ulicy Dywizjonu 303 mają cywilizowane warunki dojścia i dojazdu do ulicy Zaborowskiej. Ta inwestycja się już kończy – informuje Tomasz Orłowski, dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

W ramach przebudowy ulicy Dywizjonu 303 powstała w pełni zagospodarowana droga na odcinku od ulicy Zaborowskiej do zjazdu do osiedla wielorodzinnego. Inwestycja obejmowała również budowę przy tej ulicy zbiornika retencyjnego, którego zadaniem jest zapobieganie zalewaniu miasta po ulewnych deszczach. Koszt wszystkich robót – budowy drogi i zbiornika - wyniósł około 5,5 miliona złotych. To zadanie zostało objęte dofinansowaniem unijnym.