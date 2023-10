Unikatowe monety z PRL warte po kilka tysięcy zł. Masz takie w domu? Kolekcjonerzy szukają ich na aukcjach w Internecie 08.10.23

Gdzie można sprzedać monety z PRL?

Najłatwiej zrobić można to oczywiście w Internecie. Na portalu OLX nie brakuje ogłoszeń nie tylko o chęci sprzedania jakiejś monety ale również kupna. Monety z PRL posiada w domu praktycznie każdy z nas. Z pozoru taka, 10 czy 20 złotówka może nie być warta nic jednak dla kolekcjonera ważne jest na przykład to, w którym roku została ona wybita. A jeśli okaże się, że do kolekcji brakuje mu właśnie tej konkretnej monety wówczas można wylicytować bardzo pokaźną kwotę, która będzie w stanie podreperować domowy budżet.