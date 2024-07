Uniwersytet Pomorski na czele rankingu wyższych uczelni pedagogicznych

Właśnie pojawił się najnowszy ranking polskich wyższych uczelni, który corocznie przygotowuje serwis edukacyjny Perspektywy. To jeden z najbardziej miarodajnych zestawień pozycji, jakie zajmują uczelnie wyższe (Perspektywy opracowują także rankingi dla szkół).

Ranking Uczelni Akademickich uwzględnia 31 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, innowacyjność, efektywność naukowa, warunki kształcenia i umiędzynarodowienie. Metodologię rankingu opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, byłego prezesa Polskiej Akademii Nauk, przewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

W tegorocznym zestawieniu wśród wyższych uczelni pedagogicznych pierwsze miejsce zajął Uniwersytet Pomorski w Słupsku.

- W zeszłym roku zajęliśmy także miejsce pierwsze, jednak ex aequo z Uniwersytetem Jana Długosza w Częstochowie. W tym roku objęliśmy samodzielne pierwsze miejsce – informują przedstawiciele Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. - Ciągły rozwój naszego Uniwersytetu został również zauważony w umiędzynarodowieniu. Co ważne, wyprzedzamy uczelnie, które mają w tym obszarze znacznie dłuższą tradycje. W kryterium umiędzynarodowienia UP jest na wysokim 19 miejscu wśród wszystkich uczelni w Polsce. Awansowaliśmy z miejsca 23.