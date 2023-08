Uniwersytet Pomorski w Słupsku otwiera nowe kierunki przy współpracy z firmami

- Największa uczelnia na Pomorzu Środkowym poszukiwała partnera do realizacji ciekawego modelu kształcenia w systemie dualnym, czyli łączącym edukację w murach uczelni z praktycznym wykorzystywaniem wiedzy podczas codziennej pracy w firmie. Intensywność spotkań była duża, jeszcze zanim zaprosiliśmy do projektu naszych pracowników. Wiedzieliśmy, jak ogromna szansa stoi przed nami, oraz jakimi pionierami możemy wspólnie być, nie tylko w skali regionu ale i kraju. Ambicja, odwaga i chęć rozwoju podpowiadały, że powinniśmy z tej szansy skorzystać - mówi Karol Kotusiewicz, rzecznik prasowy Markosu.

- Rozwój pracownika to cenny kapitał dla pracodawcy. Jako firma staramy się dbać o to, by otwierać nowe możliwości przed zespołem, by usprawniał, korygował i rozwijał swoją skuteczność, efektywność i organizację. To dla naszej firmy duża wartość. Dziękuję władzom uczelni, że otworzyły przed nami takie możliwości – Cezary Koseski, prezes Markosu.

Uczelnia otwiera nowe kierunki we współpracy z kolejnymi firmami.

- Warto podkreślić, że nasz awans do grona uniwersytetów pozwala nam w siedmiu dyscyplinach naukowych uruchamiać kierunki studiów bez zgody ministra, tylko na mocy uchwały senatu. To daje nam większe możliwości, bo dzięki temu możemy szybciej zareagować na potrzeby rynku pracy. W momencie kiedy pojawi się potrzeba kształcenia wykwalifikowanej kadry o konkretnych umiejętnościach, czy też kształcenia na kierunku o profilu praktycznym dla potrzeb biznesu, czy otoczenia społecznego – będziemy na taką ewentualność gotowi - mówi Grzegorz Hilarecki i dodaje: