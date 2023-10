Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku [ZDJĘCIA,WIDEO]

- Z optymizmem, bez żadnych ograniczeń weszliśmy w nowy uniwersytecki etap. Mamy ambicję stać się nowoczesnym, otwartym i ważnym ośrodkiem akademickim na mapie regionu, kraju i świata. Priorytetem rozwoju naszej uczelni pozostaje dalej zwiększanie potencjału badawczo-dydaktycznego, m.in. poprzez budowę i modernizację pracowni specjalistycznych, centrów badawczych, czy stacji terenowych. W ostatnich latach zwiększone wsparcie środków rządowych umożliwiło nam poprawę infrastruktury badawczej i dydaktycznej i przekazanie dodatkowych funduszy na działalność naukową – podkreślał rektor UP, Zbigniew Osadowski.

„Niechaj żyje Akademia, niech żyją profesorowie!” – wybrzmiało dziś na auli Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. To było wyjątkowe wydarzenie nie tylko dla studentów, ale również całej kadry akademickiej. Po raz pierwszy w historii bowiem, słupska uczelnia rozpoczęła nowy rok akademicki jako Uniwersytet. Jak zawsze jednak, na wydarzeniu nie brakowało znamienitych gości – parlamentarzystów, samorządowców, służb mundurowych, duchowieństwa, przedstawicieli partnerskich uczelni, instytucji, szkół, jak i samych studentów.

Rektor zaznaczył, że awans słupskiej uczelni to bodziec do jeszcze większego rozwoju badań naukowych i kierunków kształcenia. Wymienił działania, które w dużym stopniu przyczyniły się do utworzenia w Słupsku uniwersytetu.