Ustczanie przeszli ulicami miasta. Droga krzyżowa w rocznicę śmierci biskupa

W Ustce w piątkowy wieczór droga krzyżowa wyruszyła z kościoła Najświętszego Zbawiciela i przeszła ulicami Marynarki Polskiej, Kosynierów, Kilińskiego, Piłsudskiego i Ks. Kard. Wyszyńskiego. Po modlitwie i czytaniu rozważań dotyczących współczesnego świata, przygotowanych przez wspólnotę Domowego Kościoła, przy każdej stacji zmieniali się niosący krzyż. Nieśli go ministranci, kobiety, mężczyźni, młodzież, rodzice, osoby samotne, grupy kościelne.

Tradycyjnie na zakończenie drogi krzyżowej ksiądz proboszcz Marek Mackiw podziękował wszystkim, którzy przeszli tę drogę krzyżową, za zaangażowanie w jej przygotowanie, za przybycie i tak liczną obecność. Szczególnie podziękowania przekazał policjantom i strażnikom miejskim, którzy dbali o bezpieczeństwo w czasie nabożeństwa.

- Dziękujemy wszystkim, którzy przybyliście na tę drogę krzyżową. Tak licznie zawsze gromadzicie się w tym dniu – mówił ksiądz proboszcz. - A to jest szczególny też dzień, bo prośbą naszego biskupa ordynariusza Zbigniewa było, żeby ta droga krzyżowa wybrzmiała w dniu 15 marca we wszystkich wspólnotach naszej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w dzieło drogi krzyżowej. Za obecność, za to, że jesteście. Serdeczne Bóg zapłać.

Tegoroczne drogi krzyżowe w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej odbywały się 15 marca w 28. rocznicę śmierci bp. Czesława Domina. W koszalińskiej katedrze modlono się w jego intencji.