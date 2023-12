Usteckie Stowarzyszenie Miłośników Historii Orzeł znów pomaga potrzebującym. Można się przyłączyć

Mróz nie pozwala wbić łopaty, śnieg przykrywa to co możemy odnaleźć związanego z historią... Jednak jak co roku zimą, pomimo nie sprzyjającej aury znajdujemy ludzi, którzy potrzebują Waszego wsparcia. - piszą na swoim facebookowym profilu miłośnicy historii z Ustki. W tym roku, już po raz kolejny, organizują świąteczną zbiórkę dla najbardziej potrzebujących.

- Mieszkają w okolicach naszego ukochanego miasta Ustka, w naszej ukochanej Gmina Ustka ,nie daleko nas. Z uwagi na prośbę taty o dyskrecję, chcemy pomóc jego dzieciom i ulżyć jemu samemu bez podawania szczegółów, dlatego prosimy o zaufanie. Pomóżcie tak, aby te zbliżające się Święta były dla nich radosne i zawsze pozytywnie wspominane... Zrobiliście to wielokrotnie!

My tylko przekażemy dobro w Waszym imieniu - mówi Zbigniew Łukaszewski, jeden z organizatorów zbiórki.

Poza tym co w załączniku od dzieci (tych najmniejszych) podajemy poniżej: