Ustka pełna weekendowych atrakcji. Literatura, muzyka, malarstwo i podróże w czasie

W sobotę 5 września o godz. 11 w Parku Usteckich Stoczniowców za sprawą Biblioteki Miejskiej w Ustce rozpocznie się Narodowe Czytanie 2020. To już dziewiąta odsłona inicjatywy Prezydenta RP. Tym razem będzie to „Balladyna” Juliusza Słowackiego.

Z kolei o godz. 17 nastąpi zmiana dziedzin sztuki. Wysłuchamy koncertu kwartetu smyczkowego. W podwórzu Bałtyckiego Centrum Kultury pojawi się namiot letniskowy, w którym zagra kwartet smyczkowy VIVA LA MUSICA. Tworzą go muzycy związani Filharmonią Koszalińską. W ich wykonaniu wysłuchamy kompozycji m.in: Brahmsa, Bacha, Vivaldiego, Straussa, Lehara.

W niedzielę nadal w zakątkach kurortu będą tworzyć malarze. O godz. 11 rozpocznie się gra miejska Retro Ustka - kurortu czar.

- Gra miejska „Retro Ustka - kurortu czar” skierowana do ustczan, będzie ciekawym sposobem na aktywne i ciekawe spędzenie wolnego czasu w grupie przyjaciół, znajomych lub rodziny. Uczestnicy gry historycznej będą mieli do wykonania różnorodne zadania w wyznaczonych punktach miasta, które stanie się planszą do gry – Eliza Mordal proponuje ustczanom takie spędzenie czasu.

O godz. 17 Bałtyckie Centrum Kultury będzie gościło pochodzącą z Ustki pisarkę Ewę Kujawską.

- W podwórzu Bałtyckiego Centrum Kultury odbędzie się spotkanie z autorką książki "Dom Małgorzaty". Pani Ewa Kujawska otrzymała za tę powieść Nagrodę Fundacji Kultury. Małgorzata i Hildegard, dwie kobiety, które wojna pozbawiła dotychczasowego życia, przez jakiś czas zmuszone są mieszkać w jednym domu. Dla Polki jest on symbolem początku, dla Niemki - ostatnią nicią, wiążącą ją z przeszłością i z utraconymi bliskimi. Kobiety powoli przełamują milczenie i nienawiść. Podczas wojny radziły sobie z bólem, zachowując pozory normalności, wprowadzając się w cykl mechanicznych obowiązków. „Dom Małgorzaty” to przejmująca historia o traceniu i nadziei, o sile, która pozwala człowiekowi znieść ból i tęsknotę. Opowieść o dewastacji, jaką niesie ze sobą wojna. Powieść ta trafnie oddaje sytuację społeczną i kulturową powojennej Ustki. Autorka opowie o historiach, które ją zainspirowały do napisania powieści – zachęcają organizatorzy do udziału w spotkaniu.

Podczas tego wydarzenia aktorzy Teatru Polskiego Radia - Dorota Landowska i Mariusz Bonaszewski będą czytać fragmenty powieści.