Ustkę odwiedził dzwon "Głos Nienarodzonych". W niedzielę zabrzmi na Marszu dla Życia i Rodziny w Słupsku

W sobotę w południe do Ustki przyjechał dzwon „Głos Nienarodzonych”. Powitano go przed kościołem Najświętszego Zbawiciela, a następnie odbył spontaniczną krótką przejażdżkę do portu.

Dzwon "Głos Nienarodzonych" ufundowali podkarpaccy obrońcy życia z Fundacji "Życiu Tak". Poświęcił go papież Franciszek, który 23 września 2020 roku jako pierwszy uderzył w symbol obrony życia. Rodzinną parafią dzwonu jest parafia pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej na Podkarpaciu. Jednak dzwon pielgrzymuje i wypełnia swoją misję w całej Polsce, uczestnicząc między innymi w marszach organizowanych w obronie życia.

Dzwon waży tonę. Na jego kielichu znajdują się dwaj cherubini, strzegący dziecka nienarodzonego, widocznego na USG oraz kamienne tablice symbolizujące Dziesięcioro Przykazań. Wyryte są na nim cytaty z Biblii i Ewangelii. Otoczony jest dwoma kodami DNA, które symbolizują rodziców.

W niedzielę "Głos Nienarodzonych" będzie rozbrzmiewał w Słupsku podczas Marszu dla Życia i Rodziny, który w tym roku odbywa się pod hasłem "Zjednoczeni dla Życia, Rodziny, Ojczyzny”. Rozpocznie się w niedzielę 26 maja o godzinie 11 przy kościele św. Maksymiliana Kolbego przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, po czym przejdzie ulicami: Jana Sobieskiego, 3 Maja, Hugona Kołłątaja, Wojska Polskiego, Filmową i Ignacego Łukasiewicza. Marsz zakończy o godzinie 13 msza święta w kościele Mariackim.

Każdy, kto staje w obronie życia, będzie mógł uderzyć sercem „Głosu Nienarodzonych”.