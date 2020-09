Uwaga na burze z ulewnym deszczem i silny wiatr. Jest ostrzeżenie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 15 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. - czytamy w komunikacie wydanym przez CZK Słupsk. Ostrzeżenie obowiązuje od wtorku 8 wrześnie 2020 do godziny 7:30.

Od kilku dni w regionie oraz na Wybrzeżu pogoda jest niekorzystna. Występują na ogół przelotne oraz silne opady deszczu i miejscami wieje silny też wiatr.

BURZE ONLINE - sprawdzaj na bieżąco, gdzie aktualnie jest burza!

Kliknij z prawej strony mapy i rozwiń możliwości - zobacz, gdzie są wyładowania atmosferyczne i gdzie opady deszczu.

źródło: windy.com

To ważne! Sprawdź istotne informacje: JAK SIĘ ZACHOWAĆ W CZASIE BURZY?