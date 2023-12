Uwaga na oszustów. Bytowska policja przestrzega i radzi jak nie dać się okraść (WIDEO)

Policjanci w związku z przedświątecznym okresem zwracają uwagę, że coraz częściej dokonujemy zakupów i sprzedaży z wykorzystaniem portali internetowych. Nie możemy zapominać o stosowaniu zasad ostrożności z uwagi na liczne pomysły przestępców na oszustwa. Mundurowi apelują o ostrożności i rozwagę, ponieważ wystarczy chwila nieuwagi i nasze konto bankowe oraz dane osobowe zostaną przekazane niewłaściwym osobom.

Cieszące się coraz większą popularnością zakupy internetowe, znajduję się nieustannie w zainteresowaniu oszustów. Przestępcy przesyłają wiadomość za pośrednictwem komunikatora do sprzedającego, że zapłacili już za przedmiot i proszę tylko o wejście w link do potwierdzenia płatności w sklepie internetowym. Kiedy wejdziemy w dany link i na stronie która na pierwszy rzut oka przypomina oficjalną witrynę, podamy wymagane w formularzach dane, przestępca może uzyskać dostęp do naszych danych oraz kart płatniczych. Aby uniknąć oszustwa, zwróćmy uwagę na poprawność adresu internetowego i jego opisu.