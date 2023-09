Uwaga pasażerowie! Zmiana godzin odjazdów pociągów relacji Słupsk-Miastko

Ważne dla pasażerów zmiany zaszły na linii kolejowej 405 łączącej Słupsk ze Szczecinkiem. To odpowiedź na potrzeby mieszkańców Słupska i Miastka, którzy domagali się zmodyfikowania godzin odjazdów wieczornych połączeń regionalnych.

– Poprawiliśmy godziny kursowania pociągów tak, aby dopasować je do potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców Słupska i Miastka – informuje marszałek województwa pomorskiego, Mieczysław Struk.

Pociąg o numerze 88261 relacji Miastko-Słupsk po wrześniowej modyfikacji rozkładu jazdy odjeżdżać teraz będzie o godz. 20.31, po przyjeździe pociągu ze Szczecinka (wcześniej odjeżdżał o godz. 20.06). Pociąg 88256, który dotychczas opuszczał stację Słupsk o godz. 18.55, teraz odjeżdżać będzie 20 minut później, co pozwoli na przesiadkę podróżnych, którzy przyjeżdżają o tej porze ze Szczecina. Ostatnia zmiana dotyczy wieczornego połączenia Słupsk-Miastko – teraz skład 88920 odjeżdżać będzie o godz. 22.21, czyli aż o godzinę później niż dotychczas. Ma to umożliwić przesiadkę pasażerów z pociągu z Trójmiasta, który przyjeżdża do Słupska o 22.16. Zmieniony rozkład jazdy obowiązuje od 3 września.