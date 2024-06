VII Dziecięce Wyścigi Rowerkowe w Miastku za nami. Byliście fantastyczni (Galeria I)

Sztandarowa impreza "Głosu Dziennika Pomorza"

Imprezę otworzyli Krzysztof Matraszek, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku, Marcin Stefanowski, zastępca redaktora naczelnego "Głosu Dziennika Pomorza" oraz Paulina Stranz, szefowa Referatu Promocji Kultury i Sportu w miasteckim ratuszu.

Maluchy na linii startu stanęły dokładnie o godzinie 11. W zawodach wzięło udział ponad 150 maluchów w wieku od 3 do 9 lat, bez względu na to, czy już jeżdżą na rowerze czy dopiero zaczynają swoją przygodę z dwoma kółkami.

Młode kolarki i młodzi kolarze pojechali na dystansach dostosowanych do ich wieku: 3-4 lata (roczniki 2021- 2020) - ok. 40 metrów, 5-6 lat (roczniki 2019-2018) - ok. 60 metrów, 7-8 lat (roczniki 2017- 2016) - ok. 80 metrów, 9 lat (rocznik 2015) - ok. 100-150 metrów.