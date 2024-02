W 2023 roku urodziło się o 90 słupszczan mniej niż przed rokiem. Aż 99 dzieci to obywatele Ukrainy

Malejąca liczba urodzeń niepokoi prezydent Słupska, która pokusiła się o analizę danych.

- W minionym roku 2023 w słupskim szpitalu urodziło się 1086 dzieci. Są to jednak dzieci z całego regionu, nie tylko ze Słupska. Dominują mężczyźni. Urodziło się 602 chłopców i 484 dziewczynki – mówiła prezydentka podczas konferencji prasowej. - W tej liczbie 1086 dzieci tylko 438 to słupszczanie. Informacja jest niepokojąca, bo urodziło się o 90 mniej obywateli Słupska niż w 2022 roku. Z mojej analizy wynika, że wiele dzieci urodzonych w słupskim szpitalu, zamieszkuje gminę Kobylnicę i inne najbliższe miejscowości, Taki jest proces suburbanizacji, którego Słupsk stał się ofiarą – mówiła prezydentka.

Ciekawa jest jednak tendencja, jeśli chodzi o nadawane imiona.

– Dziewczynki, to w dominującej większości Zosie, Hanie i Laury, Zuzanny i Antoniny – mówiła Krystyna Danilecka-Wojewódzka. – Z kolei mali mężczyźni to Nikodem, Franciszek, Antoni, Filip i Ignacy. Są też oryginalne imiona. Wśród dziewczynek to Rita, Greta,, Rozwita i Noa, a wśród chłopców Nikita, Radomir,. Damir, Hugo, czy Florian.

Co ciekawe, wskaźnik urodzeń, byłby jeszcze niższy, gdyby nie dzieci z ukraińskim paszportem. W Słupsku w 2023 roku urodziło się 99 obywateli Ukrainy.