W branży offshore będą potrzebni nowi pracownicy

Pracowników będą potrzebować również bazy techniczne do obsługi morskich farm wiatrowych. M.in. po dwie takie bazy mają zostać wybudowane w Ustce i w Łebie. W tym ostatnim porcie budowa bazy Orlenu, która będzie obsługiwać morską farmę wiatrową Baltic Power, już się rozpoczęła.

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek podczas niedawnej wizyty w tym mieście króla Danii oświadczył, że Szczecin chce być największym hubem offshorowym Basenu Morza Bałtyckiego. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że szanse na powstanie takiego huba offshorowego są ogromne. Król Fryderyk X wmurował kamień węgielny pod budowę fabryki gondoli dla morskich turbin wiatrowych w fabryce Vestas Offshore w Szczecinie. Firma Vestas już w październiku 2022 r. ogłosiła, że w stolicy Pomorza Zachodniego uruchomi fabrykę montażową gondoli i piast dla swojej flagowej turbiny wiatrowej V236-15.0-MW. Przedstawiciele firmy zapowiedzieli, że produkcja ruszy w 2025 r. i wygeneruje kolejnych 700 nowych miejsc pracy. W ten sposób spółka niemal podwoi swoje zatrudnienie w Polsce, ponieważ w fabryce na terenie dawnego ST3 chce zatrudnić i to już wkrótce 800 pracowników.

W połowie stycznia tego roku hiszpańska firma Windar Renovables podpisała z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście umowę na dzierżawę działki na Ostrowie Grabowskim. Hiszpanie planują zbudować tam fabrykę elementów wież wiatrowych. To inwestycja o wartości przekraczającej 100 mln euro, która zapewnić ma ponad 400 nowych miejsc pracy. Z kolei ponad rok temu Orlen Neptun (należący do Grupy Orlen) rozpoczął budowę portu instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych w Świnoujściu. Ma tam być zatrudnionych około 100 osób. Port ten ma być gotowy w 2025 roku. Będzie kosztował 77,5 mln euro.

- Te wszystkie inwestycje mogą zachęcić kolejnych inwestorów z branży offshorowej, aby właśnie u nas ulokować swoje biznesy - twierdzi Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina miasta odpowiedzialny między innymi za relacje z inwestorami. Tłumaczy przy tym, że wizyta Króla Danii Fryderyka X, to dla miasta swego rodzaju certyfikat, który jest sygnałem dla innych, że Szczecin to dobre miejsce na tego typu inwestycje.

Bazy morskie dla offshore

W Łebie ruszyły prace przy budowie bazy serwisowej, która będzie obsługiwać morską farmę wiatrową Baltic Power, którą firmuje Grupa. Orlen. Znajdzie tam zatrudnienie łącznie około 60 pracowników. Obiekt powstaje przy łebskiej marinie. Na terenie o powierzchni ok. 1,1 hektara zlokalizowane będą m.in. magazyn części zamiennych farm oraz warsztat. Nabrzeże będzie w stanie przyjąć jednostki o maksymalnej długości 35 m. Baza będzie obsługiwana na stałe przez 3-4 specjalistyczne jednostki przeznaczone do transportu sprzętu i personelu serwisowego. Każda z nich będzie zabierać na pokład do 24 techników z pełnym wyposażeniem.

Baza będzie portem macierzystym dla jednostek transportujących sprzęt i personel techniczny odpowiadający za utrzymanie inwestycji. Jej działalność zaplanowano na minimum 25 lat, czyli okres funkcjonowania Morskiej Farmy Wiatrowej. Baza ma być gotowa w 2025 roku, czyli na rok przed uruchomieniem farmy Balitc Power. Szacunkowy koszt inwestycji to ok. 62 miliony złotych.