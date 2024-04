W Bytowie motorowerzysta uciekał przed policjantami. Został zatrzymany

Bytowscy policjanci patrolując miasto zauważyli motorowerzystę, który jadąc swoim jednośladem rozmawiał jednocześnie przez telefon. Funkcjonariusze chcieli go zatrzymać, jednak gdy usłyszał on sygnały radiowozu gwałtownie przyspieszył i rozpoczął ucieczkę.

Po chwili pościgu postanowił porzucić swój motorower i kontynuować ucieczkę pieszo. Został jednak szybko zatrzymany przez policjanta i obezwładniony.

Sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało, że 24-latek chciał uniknąć spotkania z uwagi na obowiązujące dwa zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych za wcześniejsze drogowe przestępstwa. Ponadto mężczyzna był wyraźnie pobudzony i zdenerwowany, więc została pobrana mu krew na obecność narkotyków w organizmie.

Wkrótce usłyszy on zarzuty złamania sądowego zakazu oraz niezatrzymania się do kontroli. Grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.