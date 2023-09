W Druteksie leje się krew. Setki chętnych do oddania krwi (WIDEO)

W Druteksie leje się krew

- Zainteresowanie udziałem w akcji wśród naszych pracowników jest ogromne. Już dziś wiemy, że konieczne będą cykliczne wizyty krwiobusa. Podczas jednego dnia możliwe jest pobranie krwi od ok. 50-60 osób, a chętnych jest o wiele więcej. Wierzę, że przedsięwzięcie już na stałe wpisze się w nasz kalendarz - mówi Adam Leik, dyrektor ds. kadr w DRUTEX S.A.

- Nasza współpraca z RCKiK im. Jana Pawła II w Słupsku rozpoczęła się już kilka lat temu, ale dotychczas sprowadzała się głównie do wspierania akcji promocyjnych. Tym razem nabierze zupełnie innego wymiaru. Przyznam, że jesteśmy bardzo dumni z naszych pracowników i mamy nadzieję, że swoją postawą zainspirują do włączenia się w akcję także inne osoby. Dziękuję im jednocześnie za wcześniejsze sugestie i podpowiedzi, które znacząco ułatwiły organizację tego przedsięwzięcia – dodaje A. Leik.

Jak podkreśla Leik do końca roku przy bytowskim Druteksie jeszcze kilkukrotnie pojawi się krwiobus.