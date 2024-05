W Dzień Dziecka pociągi Polregio i SKM za darmo dla pomorskich dzieci

Jak co roku, 1 czerwca, w Międzynarodowy Dzień Dziecka młodzi mieszkańcy województwa pomorskiego (do 16 roku życia), mogą za darmo jeździć pociągami Polregio i SKM. Wystarczy dokument stwierdzający wiek dziecka.

Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, oferta obowiązywać będzie we wszystkich pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Polregio na terenie całego województwa pomorskiego. Uprawnienie do bezpłatnego przejazdu poświadcza dowolny dokument ze zdjęciem, stwierdzający wiek dziecka. W przypadku dzieci, które nie posiadają dokumentu ze zdjęciem, a których wygląd jednoznacznie wskazuje, że nie ukończyły 16 roku życia, przejazd odbywa się bez okazania dokumentu.

Uwaga - przejazd musi zakończyć się do północy 1 czerwca 2024 r.

Urząd przypomina, że ostatnimi stacjami na terenie województwa pomorskiego są: Sycewice, Słosinko, Czarne, Bukowo Człuchowskie, Silno, Szlachta, Smętowo, Gardeja, Prabuty, Stare Pole.