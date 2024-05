W gnieździe na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku wykluły się cztery pustułki. Ich życie można podglądać na żywo

I tak oto można było zaobserwować, jak z czterech jaj wykluły się już pisklęta.

- W środę wieczorem zaobserwowałem skorupkę jaja, więc to był dla mnie sygnał, że już jest pisklę. A dzisiaj w ciągu nocy (z 15 na 16 maja - dop. red.) dwa kolejne pisklęta się wykluły. Są jeszcze trzy jaja, wiec myślę, że w ciągu doby się wyklują. Jaj nowych nie będzie, to jest już zakończony lęg - mówi prof. Hetmański.

Na słupskiej uczelni pierwszy raz można podglądać życie ptaków na żywo.

- Łatwo było stworzyć odpowiednie warunki i zainstalować tam kamerę tak, aby nie niepokoić ptaków. Zrobiliśmy to jeszcze w lutym, zanim pustułki przyleciały. One pojawiły się pod koniec marca. Dzięki kamerze coraz więcej ciekawych obserwacji możemy prowadzić. Można już obserwować pokarm, który tam się zajmuje. Zobaczyłem dwie jaszczurki zwinki, mysz albo nornika. Przede wszystkim są to gryzonie i jaszczurki. Pokarm przynosi samiec, ona wylatuje do niego i odbiera jedzenie. Samiec rzadko przebywa w gnieździe - dzieli się swoimi obserwacjami profesor.