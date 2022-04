W grupie mistrzowskiej po 3 punkty dla Bytovii i Gryfa. W spadkowej tylko punkt Sparty

Na początku okazję miał Dawid Więckowski, ale uderzenie było minimalnie niecelne. Później w boczna siatkę trafił Oskar Zieliński. Maciej Gołojuch wybronił strzał atakującego Kajetana Staniszewskiego. W 11. minucie do siatki trafił Dominik Rusnak z Arki II, ale sędziowie odgwizdali pozycję spaloną. Chwilę później aktywny Zieliński zdecydował się na strzał z 30 metrów. Piłka skozłowała jeszcze tuż przed niespodziewającym się tego bramkarzem gości i wpadła do siatki ku uciesze słupskich piłkarzy i publiczności. Składną akcję wyprowadzić zdołali goście, ale na szczęście Staniszewski posłał piłkę nad poprzeczką. W 24. minucie sprytnie o piłkę powalczył Zieliński, który następnie dośrodkował z rzutu wolnego w pole karne, gdzie nogę przyłożył Maciej Gregorek. Pięć minut później Tomasz Prusaczyk na prawej stronie ładnie ograł obrońcę i dośrodkował wzdłuż bramki skąd praktycznie z metra do siatki trafił ponownie Gregorek. Z ostrego kąta próbował też Zieliński. W 44. minucie strzelał silnie Zieliński, ale to uderzenie zdołał wybronić nogą Leonid Otczenaszenko. Goście nie zagrozili słupszczanom w drugiej połowie. Jedynie w 87. minucie niecelny strzał oddał Maciej Pyrek. W 90. minucie akcję zainicjował Kacper Jendruch. Podał na prawą stronę do Oskara Zielińskiego, który zagrał wzdłuż 10 metra w pole karne, gdzie czekał Patryk Dąbrowski ustalając wynik na 4:0. Z woleja nad poprzeczką uderzał jeszcze Jendruch, ale nad poprzeczką przeniósł piłkę bramkarz gości.

- Trzeba pogratulować chłopakom, bo podeszli do tego meczu zaangażowani w 120%. Widać było to po ich chęciach, dyscyplinie taktycznej. W tym meczu wszystko nam wychodziło. Nie ustrzegliśmy się błędów, ale z tego zespół gości nie zdobył bramki z czego się cieszymy. Zagraliśmy bez straty gola i przede wszystkim zwycięstwo okazałe. Bardzo ładne strzelone bramki. Chyba też się to podobało kibicom i wynik również. To też rehabilitacja za Luzino, choć tam zagraliśmy dobre spotkanie. Gdybyśmy wycięli z tamtego meczu 7 minut, to myślę, że byśmy zasłużyli na remis, ale wiadomo, że nie da się tak i trzy strzały w światło bramki ni do obrony i niestety musieliśmy się podnieść tak jak dzisiaj Arka, bo pewnie też została zaskoczona, że bardzo szybko strzeliliśmy te bramki. Skutkowało to tym, że później czekaliśmy na ich błędy i próbowaliśmy gry z kontry. Podchodzimy do każdego meczu walcząc o zwycięstwo i ubolewamy, jeśli tracimy w prosty sposób bramki, czy też nie udaje nam się zdobyć punktów. Oczywiście jest Puchar Polski i można by było podnieść go. Jest to okazałe trofeum, ale do każdego meczu trzeba być przygotowanym. Trzeba być w kompletnym składzie. Niestety nie zawsze nam się to udaje, mamy swoje problemy zdrowotne i służbowe. Dlatego myślę, że to będzie decydowało. Na pewno będziemy się starać w tym pucharze zajść jak najdalej. Chłopaki się mobilizują i dlatego taki mamy cel. Oczywiście w lidze tak samo będziemy zdobywać punkty i piąć się jeszcze w tabeli, bo to jest możliwe. Na pewno jest to różnica, czy zajmiemy trzecie miejsce, czy ósme i nie ukrywam, że nas satysfakcjonuje pozycja trzecia, albo czwarta, a nie w dolnej części - mówił Grzegorz Bednarczyk, trener Gryfa Słupsk.