W Mulltikinie. Walentynki słodkie, namiętne albo z horrorem. No i przygody Kargulów i Pawlaków

Multikino w Słupsku w lutym ma ofertę nie tylko dla zakochanych. Będą oczywiście komedie romantyczne, ale też filmy z innych gatunków, w tym horrory i podlaskie przygody Kargulów i Pawlaków.

W lutowym repertuarze Multikina widzowie znajdą „Baby boom, czyli Kogel Mogel 5” - kolejny rozdział kultowej komediowej serii i przygód wyjątkowej, patchworkowej rodziny: Wolańskich oraz Zawadów. Piotruś – z żoną, teściową oraz Leopoldem – przenosi się do nowego domu: zabytkowego dworku. A Marlenka postanawia przy okazji znaleźć rodzinie odpowiedniego, pasującego do eleganckiej rezydencji przodka… Z kolei Agnieszka robi na uczelni karierę, ale tuż po obronie doktoratu odkrywa, że jest w ciąży. Gdy na świat przychodzi mały Kuba… zaczynają się problemy! Druga propozycja to „Kos”, który przeniesie widzów do 1794 roku. Do kraju wraca generał Tadeusz „Kos” Kościuszko (Jacek Braciak), który planuje wzniecić powstanie przeciwko Rosjanom, mobilizując do tego polską szlachtę i chłopów. Towarzyszy mu wierny przyjaciel i były niewolnik, Domingo (Jason Mitchell). Na wielkim ekranie będzie można zobaczyć również „Dziewczynę influencera” - elektryzującą opowieść o sławie, pieniądzach, klątwie popularności, żądzy uwagi i cenie płaconej za bycie na topie. To obraz rzeczywistości, skrywanej za filtrami Instagrama, wystudiowanymi kadrami klipów YouTube i lukratywnymi kontraktami sponsorów. Ponad wszystko jednak to przejmująca historia o tych, dla których liczba fanów i lajków określa poczucie własnej wartości, pasja graniczy z obsesją, a toksyczna rywalizacja rodzi mroczne sojusze.

A może zainteresuje was komedia kryminalna „Jak ukradłem 100 milionów”? Opowiada o Edzie, który ma pieniądze - całe 100 milionów - piękną ukochaną i głowę na karku. A więc wszystko, by osiągnąć sukces! Ale przy okazji ma też kilka problemów. Po pierwsze, pieniądze ukradł, przez co kolejny rok ma spędzić w więzieniu. Po drugie, narzeczonej wmówił, że wyjeżdża służbowo do Nowego Jorku... Tak wygląda punkt wyjścia zwariowanej komedii, która stara się odpowiedzieć na postawione na początku filmu pytanie - jak ukraść 100 milionów i przetrwać? To będzie jazda bez trzymanki!

Jest też komedia romantyczna „Miłość jak miód”. Majkę (Agnieszka Suchora) i Agatę (Edyta Olszówka) równie dużo łączy, co dzieli. Obie są po pięćdziesiątce, przechodzą menopauzę i nie wierzą, że w ich życiu cokolwiek zmieni się na lepsze. Jedna mieszka nad Bałtykiem, druga w Tatrach. Jedna prowadzi cukiernię, druga jest wziętą architektką wnętrz. Jedna jest wdową, drugą partner właśnie zostawił dla młodszej. Jedna poświęca się dzieciom i wnukom, kompletnie zapominając o sobie, druga nie ma rodziny i dba o duchowy rozwój. Pewnego dnia przyjaciółki spotykają się na pogrzebie koleżanki z liceum. Agata namawia Majkę do spontanicznego wyjazdu w góry, sama zaś zostaje nad morzem. Nieoczekiwana zamiana ról przynosi szereg komplikacji, zabawnych zwrotów akcji i wyzwań, którym kobiety będą musiały stawić czoła. Czy uda im się przezwyciężyć przyzwyczajenia, uprzedzenia i lęki? Czy zdobędą się na odwagę, żeby otworzyć się na miłość i rozpocząć nowy rozdział w życiu? Czy naprawdę nigdy na nic nie jest za późno?

Ponadto 14 i 15 lutego przedpremierowo będzie można zobaczyć „Madame Web”, czyli historię jednej z najbardziej enigmatycznych postaci w uniwersum Marvela, która dotąd była w cieniu innych bohaterów. W rolę główną wciela się Dakota Johnson („Pięćdziesiąt twarzy Greya”). Na widzów czeka historia ratowniczki medycznej, Cassandry Webb, która pracuje na Manhattanie. Okazuje się, że może mieć niezwykłe umiejętności jasnowidzenia. Film wejdzie do kin 16 lutego. Również 16 lutego do kin wejdą „Sami swoi. Początek”. Pawlak i Kargul - bohaterowie kultowej trylogii ,,Sami swoi”, przed trafieniem na tzw. ziemie odzyskane byli sąsiadami we wsi na Podolu. I już wtedy było to wybuchowe sąsiedztwo… „Sami swoi. Początek” to barwna opowieść, w której drobne złośliwości przeplatają się z życiowymi kamieniami milowymi. Charakterne postaci w połączeniu z wielką historią w tle zabiorą widza w sentymentalną, ale też porywającą i pełną humoru podróż.

Dla osób, które mają dość przesłodzonych walentynek i nie chcą oglądać kolejnej komedii romantycznej, Multikino przygotowało 16 lutego w wybranych kinach Nocny Maraton Walentynkowy. Piękni, młodzi i zbuntowani bohaterowie, pasja i namiętność, niebezpieczne przygody, niegrzeczny humor. W repertuarze znajdą się: „Piękna katastrofa”, „Piękna katastrofa 2”, „Dziewczyna influencera” oraz „Piep*zyć Mickiewicza”. Multikino przygotowało również coś dla osób, które nie obchodzą Święta Zakochanych – podczas Antywalentynkowego Maratonu Horrorów pokazane będą gorące premiery i klasyka ostatnich lat: „Dwie minuty do piekła”, „Gdy rodzi się zło”, „Vincent musi umrzeć” oraz „Niewesołe miasteczko”. Multikino gwarantuje, że gęsia skórka, poczucie osaczenia, autentyczne przerażenie nie odstąpią widzów na krok, a fantastyczne sceny z proponowanych tytułów na długo zapadną w pamięć.

Wideo 48 drużyn i 3 kraje czyli mistrzostwa świata w nowym wydaniu