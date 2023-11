W piątek - 10 listopada - wolne ma szpital w Słupsku i ratusz. Pracuje SOR i poradnia POZ

Jeśli święto wolne od pracy wypada w sobotę, to firma musi oddać zatrudnionemu dzień wolny w innym dniu. Ta zasada w praktyce wynika z art. 130 Kodeksu pracy. O momencie odbioru wolnego w praktyce decyduje pracodawca. Pracownikowi należy oddać dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego czasu pracy obowiązującego zatrudnionego. Jeśli więc w firmie stosowane są np. miesięczne okresy rozliczeniowe, to dnia wolnego w zamian za 11 listopada trzeba udzielić do końca listopada tego roku.

W czwartek, 2 listopada zamknięte będą urzędy wojewódzkie, urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe, izby administracji skarbowej oraz Krajowa Informacja Skarbowa. Urzędnicy już wtedy otrzymali wolne za Narodowe Święto Niepodległości. Jednak część urzędów wolne ma teraz - w piątek, 10 listopada.

Ratusz nieczynny

- Informujemy, że 10 listopada br. Urząd Miejski w Słupsku będzie nieczynny - prosimy wziąć pod uwagę ten fakt, planując załatwienie spraw w poszczególnych wydziałach. Powyższe wynika z ustawowego prawa odbioru dnia wolnego przez pracowników, jeśli dzień wolny od pracy wynika w sobotę. Z takim przypadkiem mamy do czynienia teraz - informuje Monika Rapacewicz, rzeczniczka Urzędu Miejskiego w Słupsku.