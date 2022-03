W Słupsku były udane zawody dla dzieci, które znakomicie promowały judo

Organizatorem zawodów było Towarzystwo Sportowe Judo Gryf Słupsk, które wystawiło 26-osobową ekipę. Z tego grona ośmiu słupszczan (2 dziewczynki, 6 chłopców) zajęło pierwsze miejsce, za które nagrodą był złoty medal.

W tegorocznej edycji oprócz Słupska reprezentowane były jeszcze ekipy z: Grudziądza, Koszalina (2 kluby), Elbląga (2), Bytowa, Bydgoszczy (2), Wrześcia, Żukowa, Kończewa i Dąbrowy. Turniej był bardzo sprawnie przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych. Osobno rywalizowały dziewczęta i osobno walczyli chłopcy.

Podczas uroczystego otwarcia minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych trenerów Gryfa Słupsk: Ireneusza Górczyńskiego (30.12.2021) i Jerzego Welanda (6.01.2022). Paulina Pacucha (trenerka słupskiego klubu) otrzymała nominację na stopień mistrzowski (1 Dan). Za pomoc w dotychczasowej działalności zarząd TS Judo Gryf docenił okolicznościową statuetką Krzysztofa Szrajdę.

Oto zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wagowych wśród roczników 2013/2014 - dziewczęta: 22 kg - Kinga Diffenbach (Truso Elbląg), 24 kg - Kornelia Merker (Gwardia Koszalin), 26 kg - Alicja Pleskot (Olimpia Grudziądz), 28 kg - Wiktoria Rojewska (Gwardia), 29 kg - Zuzanna Chmielewska (Tomita Elbląg), 31 kg - Dominika Świątkowska (AS Tora Bydgoszcz), 35 kg - Anastazja Przybyszewska (TS Judo Gryf Słupsk), 38 kg - Rozalia Kotecka (Gwardia); chłopcy: 20 kg - Aleks Czubaj (Gwardia), 21 kg - Nataniel Mazurek (Olimpia), 22 kg - Igor Rup, 24 kg - Bartosz Dwulit, 25 kg - Maksymilian Bryzek (wszyscy trzej z Gwardii), 26 kg - Bartłomiej Kaczorowski (Tori Dąbrowa), 27 kg - Przemysław Rutkowski (Olimpia), 28 kg - Tomasz Skorupski (Gwardia), 29 kg - Jakub Koczorowski (Tori), 30 kg - Jan Żelazny (GKS Żukowo), 31 kg - Aleks Mackus (TS Judo Gryf), 32 kg - Jerzy Kraszewski (Opty Gdynia), 33 kg - Julian Rybacki (Olimpia), 34 kg - Piotr Śnieżko (GKS), 35 kg - Wiktor Drabik (AS Tora), 36 kg - Igor Pietrzak (TS Judo Gryf), 37 kg - Gniewko Marszałek (Samuraj Koszalin), 41 kg - Jakub Kowalik (AS Tora), 45 kg - Oliwier Kiciński (Samuraj), 53 kg - Nataniel Janowicz (Olimpia).