W Słupsku powstanie miejsce schronienia dla bezdomnych rodzin z dziećmi. Inwestycja już ruszyła

Ratusz dostosowuje jedno z miejskich mieszkań na potrzeby schronienia dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z dziećmi. Placówka ma zacząć działać na początku przyszłego roku.

Miasto przygotowuje schronienie dla osób dotkniętych kryzysem bezdomności. Placówka powstaje z myślą o kobietach w ciąży i kobietach z dziećmi, choć również mężczyźni znajdą w niej schronienie - wcześniej takiego miejsca w Słupsku nie było. - Oczywiście kobiety bezdomne z dziećmi znajdą schronienie, zawsze udzielimy takiej pomocy, natomiast nie posiadaliśmy do tej pory takiego miejsca, którego można użyć od zaraz, kiedy pojawia się sytuacja kryzysowa. Udało się uzyskać dofinansowanie na przygotowanie takiego miejsca dla kobiet – mówi Marta Makuch, wiceprezydent Słupska. Lokal mieszkalny, który zostanie wyremontowany na potrzeby placówki liczy 130 m2 – znajdzie w nim schronienie 8 osób. Potrzebujący będą mieli do dyspozycji trzy pokoje mieszkalne, salon z miejscem zabaw dla dzieci, dwie łazienki, a także pokój do pracy indywidualnej. Remont już się rozpoczął – obejmuje m.in. wymianę instalacji, stolarki okiennej i drzwiowej czy zmianę źródła ciepła. Pierwsze rodziny do mieszkania mają wprowadzić się w lutym przyszłego roku.

- Nasze statystki pokazują, że w ciągu roku dwie-trzy rodziny takiego wsparcia wymagają. Dotychczas wysyłaliśmy je do domu dla matek w Gdańsku. Po pierwsze wiązało się to z dość dużymi kosztami dla naszego samorządu – w skali 2023 roku wydaliśmy na ten cel około 130 tysięcy. Po drugie skuteczność takich działań aktywizacyjnych prowadzonych z dala od miejsca zamieszkania jest mało efektywna i te osoby często nie rozwiązują swoich podstawowych problemów – podkreśla Marcin Treder, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. - Doświadczenie pokazuje, że praca z takimi rodzinami trwa od kilku do kilkunastu miesięcy. Pamiętajmy, że nie jest to docelowe miejsce pobytu i nie jest to placówka, która zaspokaja potrzebę mieszkaniową. Schronienie jest tą podstawową potrzebą człowieka, która w tym miejscu będzie zaspokojona, natomiast my pracujemy nad kompetencjami miękkimi, aby te osoby mogły się usamodzielnić – mówi Marcin Treder.

Po zakończeniu remontu, mieszkanie w niezbędne sprzęty i meble wyposaży MOPR. Koszty funkcjonowania placówki będą pokrywane z funduszy Ośrodka. MOPR szacuje, że na terenie Słupska może przebywać około 200 bezdomnych – zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Pomieszkują oni w pustostanach czy ogródkach działkowych. W cieplejszych miesiącach noc spędzają często pod gołym niebem. Miasto apeluje, aby również latem nie ignorować ich potrzeb – szczególnie, kiedy panują wysokie temperatury. Na terenie Słupska, osoby w kryzysie bezdomności mogą skorzystać chociażby z ogrzewalni przy ul. Gdyńskiej, noclegowni i schroniska dla mężczyzn przy ul. Krzywoustego. Opiekę zapewniają także mieszkania treningowe prowadzone przez Stowarzyszenie Horyzont czy Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Osoby bezdomne pomoc odnajdą również w Punkcie Pielęgnacyjno-Higienicznym przy słupskiej hali Gryfii. To w tym miejscu mogą wziąć prysznic, ogolić się i opatrzyć.

Dzięki dofinansowaniu z rządowego programu, niedługo na mapie miasta pojawi się kolejna placówka. - Miasto Słupsk jako jeden z dwóch samorządów na terenie województwa pomorskiego pozyskał dofinansowanie na stworzenie specjalistycznej placówki, która zapewnia schronienie i wsparcie dla kobiet, ale również mężczyzn z małoletnimi dziećmi. Dofinansowanie to 640 tys. złotych z rządowego Programu „Za życiem”. W skali kraju, dofinansowanie to 3 mln złotych, więc dostaliśmy sporą część z tej puli. 80 proc. tej inwestycji, więc 160 tys., to dopłata miasta – wylicza Marcin Treder.

