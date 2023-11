W Słupsku rozbłysną świąteczne iluminacje. W tym roku ma być na bogato

W Słupsku rozpoczął się już montaż świątecznych iluminacji. Jak zapewnia Urząd Miejski, w tym roku światełek i ozdób będzie w bród – pojawią się w parkach, na bulwarach i ulicach, by współtworzyć z innymi atrakcjami świąteczny klimat. To duża odmiana względem zeszłej zimy – wówczas to w Słupsku zrezygnowano z większość iluminacji w ramach oszczędności.

- Ubiegły okres sprawiał, że ograniczyliśmy się z iluminacją świetlną, żeby szanować energię, która była i droga, i nie wiadomo było, jak droga jeszcze będzie – podkreśla prezydent Słupska, Krystyna Danilecka-Wojewódzka. - Znam już głosy krytyków, że rozświetlamy, a to kosztuje. Tak, przyjemności generalnie kosztują, ale światło jest taką energią, która daje po prostu człowiekowi inną moc. Rozświetlmy się na czas świąteczny.

Największą świąteczną atrakcją przygotowaną przez miasto ma być 30-metrowy diabelski młyn, który stanie przed słupskim ratuszem. Tradycyjnie, rozświetlona zostanie aleja Sienkiewicza, ale również ulica Wojska Polskiego i Grodzka. Dużo dziać się będzie na bulwarach – udekorowane zostaną barierki i drzewa, ale pojawią się też iluminacje wolnostojące – gwiazdy, czy bombki. Rozbłyśnie też Skwer im. Pierwszych Słupszczan przy ulicy Starzyńskiego – pojawić się ma chociażby charakterystyczna fotoramka z napisem „Świąteczny Słupsk”. Na elewacji ratusza natomiast zagoszczą świąteczne motywy wyświetlane przez specjalny projektor.

Iluminacje świąteczne mają zaświecić w Słupsku 6 grudnia, o godz.17. Również na mikołajki zaplanowano uruchomienie koła widokowego.