W Słupsku rozpoczęły się testy systemu biletowego FALA. To nowość dla pasażerów komunikacji miejskiej

– Testy wewnętrzne w Słupsku zostały zakończone i jesteśmy gotowi do pierwszego kroku w ramach testowania systemu wspólnie z pasażerami, czyli podróżowania w oparciu o bilety okresowe. Wszelkie sugestie zmian w harmonogramie są podyktowane przede wszystkim jakością usług i komfortem mieszkańców, a także pozostałych użytkowników oraz chęcią rozwoju systemu tak, aby jak najlepiej służył on pasażerom w województwie pomorskim – mówi Robert Kobylański, Wiceprezes Zarządu Asseco Data Systems, wykonawcy systemu.

System fala jest narzędziem do planowania podróży oraz płacenia za przejazdy w transporcie publicznym na terenie województwa pomorskiego w formie elektronicznej. W założeniu, zachęcać ma mieszkańców Pomorza do korzystania z transportu zbiorowego. Zakup biletu poprzez FALĘ ma być prosty, a do tego tani.

To imienny bilet okresowy w cenie 365 złotych uprawniający pasażera do nielimitowanych przejazdów przez cały rok. W skrócie – mieszkaniec Słupska płaci złotówkę dziennie i jeździ ile chce dowolnymi liniami. Możliwość jego zakupu będą mieć jedynie posiadacze Słupskiej Karty Mieszkańca. Bilet ten będzie można zakupić wyłącznie przez portal systemfala.pl oraz w Punkcie Obsługi Klienta (POK), przy ul. Towarowej 10. Jednocześnie, w sprzedaży nadal pozostaną tradycyjne bilety papierowe.

- Zasada jest prosta i dotyczy pasażerów, którzy w ciągu jednej doby, od godziny 00:00 do 24.00, nabędą trzy bilety jednorazowe poprzez zbliżenie karty płatniczej lub Karty FALA do naszego czytnika lub falomatu, wykonując tzw. check-in. Wtedy System FALA zmieni je automatycznie w bilet dobowy. To oznacza, że pasażer w trakcie 24 godzin, od kiedy dokonał zakupu pierwszego biletu za podróże z wykorzystaniem check-in, nie zapłaci już więcej niż koszt biletu dobowego. Niezależnie czy to będzie za czwarty, piąty czy dziesiąty przejazd słupską komunikacją miejską – tłumaczy Paweł Kondzielewski, dyrektor ds. rozwoju w InnoBaltice.

System FALA testowo uruchomiono już m.in. w Lęborku, Pucku, Władysławowie i Chojnicach. Na dniach zacząć ma działać ma także w Trójmieście.