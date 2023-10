W Słupsku świętowali wszyscy nauczyciele. Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej [ZDJĘCIA]

Na uroczystość zaproszono słupskich dyrektorów szkół, pracowników oświaty, parlamentarzystów i samorządowców. Uroczystości towarzyszyły występy artystyczne słupskich uczniów. Nauczycielom za ich codzienną pracę dziękowała Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydent miasta, podkreślając, że zawód nauczyciela to nie tylko praca, ale również misja.

- Bez edukacji, bez wiedzy, nie ma żadnego rozwoju. Słupska edukacja to 21 tysięcy przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, średnich. To jest moc i siła. A ci, którzy ich uczą, opiekują się nimi, wychowują, przytulają to 2330 nauczycieli i pracowników w samorządowych jednostkach. Wszyscy dorośli jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby ta edukacja miała największą wartość i znaczenie. Nauczyciel to prestiż, odwaga, determinacja, siła, wiedza. To umiejętność i chęć dzielenia się tym z innymi ludźmi – mówiła prezydent.