W Słupsku trwają wybory samorządowe. W lokalach wyborczych tłumów nie ma [ZDJĘCIA]

Choć pogoda sprawiła, że na ulicach miasta spotkać można mnóstwo spacerowiczów i rowerzystów, to część lokali wyborczych przed południem świeciła pustkami. Karty do głosowania można było otrzymać niemal natychmiast. Tak było chociażby w obwodowej komisji wyborczej nr 15 w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Banacha, czy komisji nr 11 w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Braci Gierymskich. Spokojnie było także w lokalach w centrum miasta.

W niedzielę o godz. 7 rozpoczęło się głosowanie w wyborach samorządowych, w których zostanie wybranych blisko 47 tys. radnych i 2,5 tys. włodarzy. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza…

- To nasz obywatelski obowiązek, żeby przyjść i zagłosować. Wybory do parlamentu to jedno, ale przedstawicieli miasta też trzeba wybrać. Zagłosowałem na swojego kandydata – mówi nam mieszkaniec osiedla Niepodległości.

Nieco więcej osób spotkaliśmy przy obwodowej komisji nr 4 zlokalizowanej w Zespole Szkół Sportowych przy ul. Zaborowskiej.

- Czekam na znajomych. Wybraliśmy się na spacer, oni poszli zagłosować. Ja nie mieszkam w Słupsku, ale wieczorem zagłosuję w swojej gminie – słyszymy. - Być może ludzie nie czują takiego ciśnienia, żeby iść na wybory. Może więcej osób przyjdzie wieczorem.

Frekwencja wyborcza w Słupsku na godzinę 12:00 wyniosła 14,62%. W poprzednich wyborach samorządowych w 2018 roku wynosiła 13,70%. Na razie nie wydarzyły się żadne incydenty. Lokale wyborcze czynne są do 21. Później zacznie się liczenie głosów. Oficjalne wyniki poznamy najwcześniej w poniedziałek.