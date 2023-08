W Słupsku zawyły syreny. W strugach deszczu oddano cześć Powstańcom Warszawskim

"Polacy! Od dawna oczekiwana godzina wybiła. Oddziały Armii Krajowej walczą z najeźdźcą niemieckim we wszystkich punktach Okręgu Stołecznego" - to komunikat odezwy, którą mieszkańcy stolicy zobaczyli 1 sierpnia 1944 roku. 79 lat temu Powstańcy - żołnierze Armii Krajowej, harcerze, ochotnicy, stanęli do heroicznej walki przeciwko niemieckiemu okupantowi. Przez 63 dni stawiali opór hitlerowskiej armii, która wykonywała rozkazy naczelnego wodza III Rzeszy. Adolf Hitler wydał polecenie, by zrównać Warszawę z ziemią.

W Słupsku uroczystości odbyły się w strugach deszczu pod pomnikiem Powstańców Warszawskich. O godzinie 17 zawyły syreny, a pamięć poległych uczczono minutą ciszy. Delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod pomnikiem. Zabrzmiały patriotyczne piosenki. Niektórym łza się w oku zakręciła.

79 lat temu, w ciągu dwóch miesięcy zginęło lub zaginęło około 16 tysięcy polskich żołnierzy. Kolejnych 20 tysięcy zostało rannych. W wyniku nalotów, ostrzałów artyleryjskich i masakr dokonanych przez Niemców, zginęło od 150 do 200 tysięcy cywilów - mieszkańców stolicy. Wciąż żyje około 500 Powstańców Warszawskich