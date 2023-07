W sobotę będzie uliczne bieganie w centrum Lęborka

Bieg rozegrany zostanie na dystansie 10 kilometrów. Do rywalizacji zostaną dopuszczone osoby, które ukończyły 16 lat i w dniu zawodów będą miały aktualne badania lekarskie. Wpisowe wynosi 100 zł. Dla mieszkańców powiatu lęborskiego wysokość opłaty to 20 zł. Zawodnicy i zawodniczki do osiemnastego roku życia z powiatu lęborskiego zwolnieni są z opłaty (po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej potwierdzającej tożsamość). O godz. 15.45 nastąpi start honorowy z pl. Pokoju, a o godz. 16 będzie start ostry przy ul. Armii Krajowej (piekarnia "Janca"). Metę zlokalizowano na placu Pokoju (obok sceny) w Lęborku. Pierwszych 500 uczestników otrzyma specjalny medal i koszulkę oraz napój.

Przygotowano nagrody pieniężne dla mężczyzn i kobiet: I miejsce - 1400 zł, II - 1000 zł, III - 900 zł, IV - 750 zł, V - 650 zł, VI - 550 zł, VII - 450 zł, VIII - 350 zł, IX - 300 zł, X - 250 zł. Przewidziana jest klasyfikacja generalna dla mężczyzn i kobiet w następujących grupach wiekowych: I - 16-19 lat, II - 20-29 l., III - 30-39 l., IV - 40-49 l., V - 50-59 l., VI - 60-69 l., VII - 70-79 l., VIII - 80 i więcej lat. W dniu zawodów biuro czynne będzie od godz. 11 w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. M. Curie-Skłodowskiej w Lęborku. Tam też przyjmowane będą jeszcze zapisy. Patronat nad imprezą sprawują: przewodniczący Rady Miejskiej w Lęborku, burmistrz miasta Lęborka i prezes Lęborskiego Stowarzyszenia św. Jakuba Apostoła. Organizatorem jest Centrum Rekreacji w Lęborku z dyrektorem Jackiem Witykiem na czele.